Экономика
ИнтерфаксЦБ назначил третьим финансовым омбудсменом Евгения Писаревского
Совет директоров Банка России назначил с 9 сентября Евгения Писаревского на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Общество
Жириновский предложил запретить шаурму в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве.
Коммерсантъ 06:27
Футбол
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем» в группе H Лиги Европы.
iReactor 08:34
Финансы
Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
ТАСС 05:33
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц
Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.
Национальная служба новостей 01:19
Общество
С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Происшествия
Под завалами обрушившейся крыши завода в Саратове ищут людей
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, кинологи и спасатели ищут людей под завалами.
КП - Саратов 08:55
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
Обновленный прицел «Содема» установят на танк Т-90
Модернизированный прицел "Содема", разработанный для комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и другой бронетехники, планируется использовать на танках Т-90.
ТАСС 03:17
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Здоровье
Современная детская поликлиника откроется в Липецкой области
Врио главы региона отметил, что для новой поликлиники было приобретено более трехсот единиц современного медицинского оборудования На покупку оборудования выделены более 5,8 миллионов рублей, из которых 61,5% средств финансированы из федерального бюджета, 38,5% средств – из бюджета Липецкой области.
РИА Новости 06:10
Футбол
Отчетно-выборная конференция Федерации регби России пройдет 15 ноября
Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации регби России (ФРР) состоится 15 ноября, сообщил председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:55
Политика
Лукашенко из солидарности с Путиным отказался ехать в Польшу
Политика Сегодня 28 августа в 14:15
Происшествия
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбам
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбами, - утверждается в совместном расследовании изданий Инсайдер, Bellingcat и Шпигель.
Эхо Москвы 09:01
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Происшествия
За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста
Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.
RuNews24.ru 05:21
Гаджеты
Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 08:27
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия
Похищен любовник топ-менеджера российского банка
6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу.
Lenta.ru 08:24
Музыка
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58