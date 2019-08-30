Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ назначил третьим финансовым омбудсменом Евгения Писаревского

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Совет директоров Банка России назначил с 9 сентября Евгения Писаревского на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора.
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