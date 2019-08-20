Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ назначил третьим финансовым омбудсменом Евгения Писаревского

Совет директоров Банка России назначил с 9 сентября Евгения Писаревского на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора.
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Евгений Писаревский назначен третьим финансовым омбудсменом

Аргументы и Факты10:59

ЦБ назначил третьим финансовым омбудсменом Евгения Писаревского

Интерфакс08:24

Руководство ЦБ выбрало нового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг

ФедералПресс09:26

ЦБ назначил третьего финомбудсмена в сфере финансовых услуг

ТАСС09:10

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Российская газета09:05

Центробанк назначил третьего финомбудсмена

Парламентская газета08:28

ЦБ назначил уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг

Право.ру09:54
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