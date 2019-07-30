Кассовые работники торговых организаций смогут пройти обучение по спецпрограмме ЦБ. Начало курсов Банк России анонсировал на своем сайте. Кассирам предоставят материалы о работе с наличными деньгами.

ЦБ научит кассиров магазинов лучше работать с наличкой

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