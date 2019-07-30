Экономика
ЦБ научит кассиров магазинов лучше работать с наличкойБизнес.Ру 10:21
Кассовые работники торговых организаций смогут пройти обучение по спецпрограмме ЦБ. Начало курсов Банк России анонсировал на своем сайте. Кассирам предоставят материалы о работе с наличными деньгами.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Футбол
Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено в 06:33
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку
Уровень Амура у Хабаровска во вторник поднялся до 311 сантиметров, на этой отметке начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города, сообщает краевое правительство.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Моника Белуччи намекнула на новый роман
Кинозвезда Моника Белуччи в недавнем интервью намекнула на то, что у нее появился новый мужчина.
Обновлено вчера в 23:19
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Политика
Китай отказался от многосторонней замены ДРСМД
Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:09
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Авто
УАЗ возобновит работу над кроссовером УАЗ-3170
Год назад в рамках Восточного экономического форума глава концерна Sollers Вадим Швецов рассказал, что проект по созданию нового поколения кроссовера УАЗ-3170 остановлен, и компания планирует разработать другой автомобиль под новым брендом.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Американец попытался провезти ракетную установку в качестве сувенира
Американский военнослужащий попытался провезти установку для запуска ракеты в багаже.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
Обновлено вчера в 12:15
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Мосгорсуд оставил Навального под арестом
Обновлено в 08:14
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12