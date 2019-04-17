Экономика

ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенниковРеальное время 02:22

Центробанк решил защитить граждан от мошеннических звонков путем сбора с банков номеров, по которым они взаимодействуют с клиентами, для передачи их операторам связи и дальнейшей блокировки подозрительных звонков.
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Хакеры вне зоны доступа сети. Как Центробанк защитит счета россиян от телефонных мошенников

Телеканал 360°08:44

ЦБ защитит россиян от телефонных мошенников

Народные новости04:53

ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников

Реальное время02:22

ЦБ соберет номера клиентов банков для блокировки мошеннических звонков

Вести.Финанс03:35

Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Lenta.ru03:03

Центробанк встал на тропу войны с банковскими мошенниками и готовит «белый» список номеров кредитных организаций

Фонтанка.Ру03:53

ЦБ обзвонит банки

Коммерсантъвчера в 18:29
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Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Игры

Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Наука

Белые акулы бегут из районов кормления при появлении косаток

Электронные теги показали, что все белые акулы начали покидать область в течение нескольких минут после кратких визитов косаток.
Обновлено в 07:39
Футбол

Александр Кокорин предложил Денису Паку «помириться по-человечески»

Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие

Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Авто

Появились данные о новой генерации Renault Duster

В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Футбол

Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 11:42
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Обновлено в 09:23
Политика

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Хоккей

Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что «Коламбус» боролся изо всех сил.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в четвёртом квартале 2019 года

Netflix опубликовала отчёт для инвесторов, из которого стало известно, что переноса выхода сериала «Ведьмак» можно не бояться - компания намерена выпустить ТВ-шоу в четвёртом квартале 2019 года, то есть с октября по декабрь.
Обновлено в 10:15
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Обновлено в 06:24
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Футбол

Чакыр назначен на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Обновлено 15 апреля в 05:14
Культура

Сергей Светлаков назвал реальные причины своего ухода с ТНТ

Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Политика

Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.
Обновлено в 08:41
Транспорт

В Перми полностью откажутся от троллейбусов

Власти Перми намерены полностью отказаться от использования троллейбусов, заменив их автобусами и трамваями, сообщается в среду на сайте мэрии.
Обновлено в 10:47
Политика

Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
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