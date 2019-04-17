Экономика
ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенниковРеальное время 02:22
Центробанк решил защитить граждан от мошеннических звонков путем сбора с банков номеров, по которым они взаимодействуют с клиентами, для передачи их операторам связи и дальнейшей блокировки подозрительных звонков.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Игры
Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Наука
Белые акулы бегут из районов кормления при появлении косаток
Электронные теги показали, что все белые акулы начали покидать область в течение нескольких минут после кратких визитов косаток.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Авто
Появились данные о новой генерации Renault Duster
В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Футбол
Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 11:42
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что «Коламбус» боролся изо всех сил.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в четвёртом квартале 2019 года
Netflix опубликовала отчёт для инвесторов, из которого стало известно, что переноса выхода сериала «Ведьмак» можно не бояться - компания намерена выпустить ТВ-шоу в четвёртом квартале 2019 года, то есть с октября по декабрь.
Обновлено в 10:15
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Обновлено в 06:24
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Футбол
Чакыр назначен на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Обновлено 15 апреля в 05:14
Культура
Сергей Светлаков назвал реальные причины своего ухода с ТНТ
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Политика
Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.
Обновлено в 08:41
Транспорт
В Перми полностью откажутся от троллейбусов
Власти Перми намерены полностью отказаться от использования троллейбусов, заменив их автобусами и трамваями, сообщается в среду на сайте мэрии.
Обновлено в 10:47
Политика
Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США
Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02