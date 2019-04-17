Экономика
ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенниковРеальное время 02:22
В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, используемые банками только для приема входящих звонков от клиентов.
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Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Обновлено в 02:04
Культура
Событийный туризм станет новым брендом Ставрополья
Календарь событийных мероприятий на год разработан для презентации туристско-рекреационного потенциала Ставрополья во всем его многообразии и для увеличения турпотока в край.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Авто
Hyundai представила компактный кроссовер Creta нового поколения
Корейский автопроизводитель привез в Шанхай кроссовер Hyundai ix25 нового поколения, больше известный в России под названием Creta.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Авто
Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster
Автогигант Renault собирается приступить к созданию обновленной, уже третьей по счету генерации, популярного в России паркетника Duster.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
На Приморском шоссе иномарка влетела в дерево, водитель погиб
Сегодня в района 4:44 утра на 23-м километре Приморского шоссе водитель 1995 года рождения, управляя Hyundai Solaris, вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево.
Обновлено в 02:31
Технологии
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров.
Обновлено в 03:26
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Иосифа Сталина
Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему.
Обновлено вчера в 02:09
Космос
«Пока не очень понятно, что с этим открытием делать дальше»
Группа ученых в течение нескольких лет собирала так называемый виртуальный телескоп горизонта событий.
Обновлено в 00:00
Интернет
TikTok запретили в Индии за распространение порно
Суд Индии обязал Apple и Google убрать приложение TikTok из App Store и Google Play из-за наличия роликов порнографического характера.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»
Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Набравшая вес Юлия Волкова похудела до 45 килограмм
Звезда культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Единоборства
Боксер Миллер провалил допинг-тест перед боем с Джошуа
Обновлено в 02:58