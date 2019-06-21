Экономика
ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банкахВедомости 07:44
Центробанк проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и обнаружил у всех нарушения требований, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. В прошлом году ЦБ провел проверки в 58 кредитных организациях, в этом году – в 75.
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Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.ТАСС07:00
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