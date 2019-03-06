Экономика
ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрииРБК вчера в 12:40
Граждане, зарегистрированные в ЕСИА и сдавшие биометрию, смогут пользоваться банковскими услугами удаленно в любом банке. ЦБ в своем письме указал на необходимость банкам четко разъяснять клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные — в ЕБС или собственную систему банка.
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с чего всё началось
Банк России направил банкам письмо с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС).РБКвчера в 12:40
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ЦБ выпустил рекомендации для банков по сбору биометрии и регистрации граждан в ЕСИА
Банки.рувчера в 11:40
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Происшествия
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Обновлено в 14:37
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Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
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Политика
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Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.
Обновлено в 15:57
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Общество
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Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
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Путешествия
Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии
Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.
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Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
Обновлено в 11:00
Происшествия
Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги
Два предприимчивых челябинца организовали подпольное производству контрафактной туалетной бумаги, заработав на ее продаже более двух миллионов рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.
Обновлено в 11:10
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Политика
Юрию Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах
"Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко в Facebook.
Обновлено в 14:27
Происшествия
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Обновлено в 15:05
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Полиция уничтожила подозрительную посылку в Университете Глазго
Стражи порядка уничтожили в среду контролируемым взрывом подозрительную посылку в студенческом городке Университета Глазго.
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Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Авто
Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг увеличил на 153 единицы список элитных автомобилей, облагаемых налогом на роскошь.
Обновлено в 10:30
Политика
Венесуэла объявила посла ФРГ персоной нон грата
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что посол Германии Даниэль Кринер объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
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Обновлено в 12:09
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Политика
Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ
Обновлено в 01:38
Авто
Продажи новых автомобилей упали в России впервые за два года
Обновлено в 14:59
Футбол
Матчи чемпионата мира по футболу 2022 могут пройти в Омане и Кувейте
Чемпионат мира по футболу 2022 может пройти не только в Катаре, но и в соседних странах – Омане и Кувейте.
Обновлено в 16:45