Экономика

ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрииРБК вчера в 12:40

Граждане, зарегистрированные в ЕСИА и сдавшие биометрию, смогут пользоваться банковскими услугами удаленно в любом банке. ЦБ в своем письме указал на необходимость банкам четко разъяснять клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные — в ЕБС или собственную систему банка.
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Банкам РФ рекомендовано оптимизировать сбор биометрии и разъяснять гражданам, куда передаются их данные

Финмаркет00:25

Банк России опубликовал рекомендации по сбору биометрии

Российская газетавчера в 23:35

Зачем банки навязывают нам биометрию?

ProUfu.ruвчера в 06:50

ЦБ рекомендовал банкам оптимизировать регистрацию биометрии клиентов в единой системе

ТАССвчера в 15:06

ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии

РБКвчера в 12:40

ЦБ выпустил рекомендации для банков по сбору биометрии и регистрации граждан в ЕСИА

Банки.рувчера в 11:40

ЦБ выпустил рекомендации по сбору биометрии

Коммерсантъвчера в 17:23
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Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам

Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Генштаб высказался против отказа от призыва в армию

В Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как РФ нужно накапливать «военно-обученный людской ресурс».
Обновлено в 01:50
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек

Обновлено в 09:36 Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Иностранный фастфуд по распространению в России обогнал ретейл

За три года Yves Rocher переместилась в категорию с уровнем покрытия 97%, а Adidas занял лишь 12-е место с показателем 68%, не войдя даже в топ-50 самых распространенных в России брендов.
Обновлено в 00:04
Общество

Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах

В апреле 2018 года сообщалось, что гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев назвал штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский «дикостью и маразмом».
Обновлено в 02:30
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели в ближайшие часы

Обновлено в 01:29
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Политика

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Москве из офиса турфирмы похитили более 45 миллионов рублей

Неизвестный похитил больше 45 миллионов рублей из офиса турфирмы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:46
Экономика

В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина России

Эксперты Роскачества провели исследование по определению качества ликерных вин в рамках проекта «Винный город России», который был запущен совместно с Минсельхозом и Минпромторгом России.
Обновлено в 01:36
Политика

Украина подготовила план на случай провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:23
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Обновлено вчера в 20:39
Музыка

The Prodigy отменили все концерты

Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Афганистане боевики напали на офис строительной компании

Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств впервые возбудило уголовное дело против врача.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт

Россиянки заняли весь пьедестал в спринте по биатлону на Универсиаде

Напомним, 5 марта российские спортсмены завоевали 10 медалей: 2 золотых, по 4 серебряных и бронзовых Россия занимает 1 место в неофициальном командном зачете Универсиады.
Обновлено в 00:31
Экономика

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,80 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 74,36 рубля.
Обновлено в 02:05
Культура

Путин поздравил Жванецкого с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 01:49
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Обновлено вчера в 13:37
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Авто

Koenigsegg показал свой новый гиперкар Jesko

На одной из многочисленных презентаций, представители шведского автопроизводителя Koenigsegg показали приемника гиперкара Agera RS.
Обновлено в 02:10
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Алкогольный регулятор выдал «Яндекс.Маркету» предостережение

Росалкогольрегулирование выдало «Яндекс.Маркету» предостережение о недопустимости нарушения закона, запрещающего дистанционную продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:55
Наука

В России разработали метод диагностики тромбов при помощи ультразвуков

Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) и Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ (НМИЦ гематологии) доказали, что ультразвуковой метод может регистрировать свертывание крови на ранних стадиях, когда растворить тромбы, формирующиеся в потоке крови можно с помощью фармакологического воздействия.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Пользователей соцсетей возмутило видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей матерится во время урока.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Таксист в Приморье облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку

Обновлено в 01:52
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