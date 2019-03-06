Экономика
ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрииРБК вчера в 12:40
Граждане, зарегистрированные в ЕСИА и сдавшие биометрию, смогут пользоваться банковскими услугами удаленно в любом банке. ЦБ в своем письме указал на необходимость банкам четко разъяснять клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные — в ЕБС или собственную систему банка.
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ЦБ выпустил рекомендации для банков по сбору биометрии и регистрации граждан в ЕСИА
Банки.рувчера в 11:40
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Происшествия
Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима
Обновлено вчера в 19:45
Музыка
Группа The Prodigy отменила все концерты
Британская популярная электро-группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты из-за случившейся гибели солиста группы Кита Флинта.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – ответственность родителя.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков к тюрьме
Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к тюремным срокам.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек
Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Афганистане боевики напали на офис строительной компании
Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:42
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Правила прохода по Севморпути создали для иностранных кораблей
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным
В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина
Лучшие ликерные вина, как показало исследование, делают в Крыму.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Таиланде россиянина задержали за финансовые махинации
Полиция Таиланда задержала россиянина Алексея Долженкова, который разыскивался за нелегальную финансовую деятельность в России.
Обновлено в 00:34
Общество
Названа лучшая шоколадная паста
В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки».
Обновлено в 00:02
Финансы
Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Хоккей
Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон
Обновлено в 00:27
Авто
В Женеве представили новый гиперкар Koenigsegg Jesko
Шведская компания Koenigsegg представила на автосалоне в Женеве преемника модели Agera RS - гиперкар Jesko, который был назван так в честь отца главы марки, Йеско фон Кенигсегга.
Обновлено вчера в 08:49
Спорт
Универсиада. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте
На Универсиаде в Красноярске завершилась спринтерская гонка у биатлонисток на дистанции 7,5 километров.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
В Гидрометцентре сообщили о дождливых выходных в Москве
Ранее глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что в праздничные выходные в столице потеплеет до 8-9 градусов тепла.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
КНДР возобновила работы на ракетном полигоне Сохэ
Специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North — обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР.
Обновлено в 00:24
Футбол
«Реал» проиграл «Аяксу» и вылетел из Лиги чемпионов
Футболисты амстердамского клуба «Аякс» одержали победу над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Технологии
Первый частный космодром в России появится в Нижегородской области
Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли
Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
В Пакистане пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии
Военные Пакистана обнаружили подводную лодку ВМС Индии и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны, сообщает газета Dawn.
Обновлено вчера в 04:22
Спорт
Васильева признана виновной в пропуске допинг-теста
Напомним, 25 февраля стало известно, что российская биатлонистка в течение 12 месяцев без уважительных причин пропустила три внесоревновательных теста на допинг.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока
Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»
Обновлено вчера в 05:27
Общество
В Москве на ВДНХ роботы испекут блины на Масленицу
Роботы на ВДНХ испекут блины на Масленицу и поздравят женщин с Международным женским днем чтением стихов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено вчера в 23:50