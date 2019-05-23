ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12

Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Политика Зеленский отменил указ Порошенко Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.

Гаджеты Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая.

Происшествия После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват» Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.

Политика Администрация Зеленского захотела переговоров с Россией Глава администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что хочет переговоров Украины с Россией.

Происшествия В США казнили серийного убийцу «Бобби» Джо Лонга Смертный приговор убийце восьми женщин Роберту «Бобби» Джо Лонгу приведен в исполнение в штате Флорида, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Футбол Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки".

Происшествия В Китае перевернулась лодка, десять человек погибли В Китае перевернулась лодка, на борту которой находилось 29 человек, десять из них погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Общество Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Москве в конце мая Жара до плюс 30 градусов может прийти в столичный регион к концу месяца, сообщает портал «Метеоновости».

Общество Платья подешевели в преддверии выпускных Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).

Политика Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.

Происшествия Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.

Футбол Глушаков опубликовал мем про «Спартак» Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.

Финансы Российские банки в январе-апреле увеличили прибыль почти на 40% Основная часть прибыли сектора традиционно приходится на Сбербанк, который за январь-апрель 2019 года заработал 293,4 млрд рублей чистой прибыли (39% прибыли сектора).

Экономика Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Общество Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.

Общество Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.

Происшествия Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Политика В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.