Экономика

ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12

Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.
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ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу

REGNUM05:12

Банки обяжут обслуживать клиентов по лицу и голосу

Комсомольская правда04:51

ЦБ решил обязать банки оказывать услуги с использованием биометрии клиентов

Интерфакс03:10

ЦБ намерен обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему

Коммерсантъ03:35

ЦБ заставит банки обслуживать россиян по лицу и голосу

НТВ04:00

ЦБ обяжет банки обслуживать клиентов по голосу и изображению лица

Весьмавчера в 22:24

Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу

Ведомостивчера в 17:50
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