Экономика
ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12
Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.
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Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост
Глава британского кабинета министров Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено в 05:19
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты
По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Росгвардия заинтересовалась разработками средств охраны АЭС
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проявляет интерес к новым разработкам средств защиты и охраны.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ
Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него
Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Авто
Стала известна цветовая палитра Lada Granta Cross
Продажи универсала, как и планировалось, стартуют этим летом. Теперь стало известно, какие цвета смогут выбрать клиенты при его покупке.
Обновлено в 02:53
Политика
Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В московском метро застряли три поезда с пассажирами
В результате сбоя на северном участке "серой" ветки московского метро в туннеле застряли три поезда.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В Сургуте депутат задекларировал 29 квартир, газопровод и 10 самолетов
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) депутат Думы Евгений Барсов, отчитываясь о доходах за прошлый год, указал несколько десятков квартир и десять самолетов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:50
Авто
Обновленная Skoda Superb стала первым в истории марки гибридом
Компания Skoda представила обновленную модель Superb — машина стала первым в истории чешского автопроизводителя гибридом.
Обновлено в 04:42
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
Обновлено в 04:21
Экономика
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты
Презентация смартфона Xiaomi Redmi K20 состоится 28 мая
Стало известно, что показ нового мобильного устройства Xiaomi Redmi K20 запланирован на 28 число текущего месяца на территории Поднебесной.
Обновлено 22 мая в 16:29
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Общество
Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада
Из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт.
Обновлено в 04:39
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59