ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12

ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

с чего всё началось

Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу

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