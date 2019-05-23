Экономика
ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12
Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.
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с чего всё началось
ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.Ведомостивчера в 17:50
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Авто
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Хоккей
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Происшествия
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В Кремле объяснили отправку российских военных специалистов в Конго
Военные специалисты России, которые будут направлены в Конго, будут заниматься обслуживанием поставляемой российской стороной военной техникой, заявил 24 мая пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
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Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Общество
Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Политика
Партия Порошенко сменит название
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Авто
Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска
Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
Обновлено в 01:47
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
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Политика
Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.
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Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
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Космос
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Новый Redmi от Xiaomi готовится к выходу. Как он выглядит и сколько стоит
О бюджетном флагмане Redmi K20, который Xiaomi представит 28 мая, известно почти все - за исключением предполагаемой цены.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Интернет
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Социальная сеть начнет тестировать собственную криптовалюту в конце этого года, а начале следующего планируется полноценный запуск GlobalCoin.
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Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Политика
Суд в Киеве освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба
Бывшего главу украинского Генштаба освободили в зале суда «под личное обязательство». Замана был арестован в Киеве 26 февраля.
Обновлено в 10:43
Политика
КНДР отказалась возобновлять переговоры с США о денуклеаризации
Представитель МИД страны отметил, что переговоры невозможны до изменения подхода США к взаимоотношениям к с КНДР: Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция .
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
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Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46