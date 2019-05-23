Экономика

ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12

Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.
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с чего всё началось

Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу

ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
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ЦБ обяжет банки обслуживать клиентов по голосу и изображению лица

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Комсомольская правда04:51

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Интерфакс03:10

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