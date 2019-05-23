ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12

«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).

с чего всё началось

Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу

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