Экономика
ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицуREGNUM 05:12
Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости». По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.
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с чего всё началось
ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.Ведомостивчера в 17:50
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Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Игры
В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено в 17:32
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Разъяренный Максим Матвеев обрушился с критикой на зрителей
Максим Матвеев выступил с публичной критикой зрителей, которые приходят на его спектакли.
Обновлено в 06:00
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Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
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Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
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Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
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Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
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Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Культура
Наставники «Голос. Дети» не приехали на повторный финал
Обновлено в 15:46
Политика
Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
«Армянский» клип воодушевил Тимати на создание фильма
Обновлено в 14:10
Культура
О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Политика
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона
«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.
Обновлено в 17:00