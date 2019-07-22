Экономика
ЦБ намерен создать черный список для нелегальных кредиторовАБН 14:25
Центральный банк России намерен создать черный список для нелегальных кредиторов, бенефициаров, а также организаторов финансовых пирамид. Об этом сегодня, 22 июля, передают РИА Новости.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Политика
На выборах в Раду обработано 45% протоколов
Обновлено в 02:35
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона
Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.
Обновлено в 16:06
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Музыка
Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland
Обновлено в 09:41
Футбол
«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Компания Lenovo вернется на российский рынок смартфонов
Китайская компания Lenovo решила вернуться на российский рынок со своим брендом смартфонов.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство
Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.
Обновлено в 11:50
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
Обновлено в 15:25
Политика
Зеленский продемонстрировал состояние крейсера «Украина»
На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии.
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Политика
Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю
Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
Обновлено в 16:08