Экономика

ЦБ намерен создать черный список для нелегальных кредиторовАБН 14:25

Центральный банк России намерен создать черный список для нелегальных кредиторов, бенефициаров, а также организаторов финансовых пирамид. Об этом сегодня, 22 июля, передают РИА Новости.
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
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Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
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