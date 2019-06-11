ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиковИзвестия вчера в 11:11

с чего всё началось

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

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