Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиковИзвестия вчера в 11:11
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора.РБКвчера в 11:56
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Происшествия
В МВД прекратили уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
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Политика
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
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Наука
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Обновлено в 04:44
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Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
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В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора
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Политика
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Авто
В России стартовали продажи новой Lada Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж своего нового универсала Lada Granta Cross.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России
Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
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Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры
В непризнанной ДНР пока не прокомментировали эту информацию.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Названы неожиданные причины появления диабета
Специалисты из Американского общества питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 05:20
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Чем красивее обертка - тем вкуснее шоколад: как глаза обманывают язык
В результате выяснилось, что эмоции и даже ощущение вкуса были намного сильнее, когда шоколад подавали из ярких, качественно и дорого оформленных оберток.
Обновлено вчера в 08:18
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания
Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20