Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиковИзвестия вчера в 11:11

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует
 из сообщения регулятора.
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