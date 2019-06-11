Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиковИзвестия вчера в 11:11
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора.РБКвчера в 11:56
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