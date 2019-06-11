ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиковИзвестия вчера в 11:11

с чего всё началось

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

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Музыка Мик Джаггер восстановился после операции на сердце Знаменитый английский рок-музыкант Мик Джаггер дал первое интервью после успешной операции на сердце.

Политика Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".

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Футбол Казахстан разгромил Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020 Сборная Казахстана на своем поле обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Общество Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожение продуктов Уничтожать продукты в России начали после того, как в 2014 году было введено продуктовое эмбарго на продукты из ряда стран.

Технологии AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.

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Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Происшествия Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.

Происшествия Журналист Иван Голунов вышел на свободу Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.

Происшествия Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Общество Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Общество ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Политика Климкин отказал Украине в шансе войти в ЕС за 10 лет Глава МИД Украины Павел Климкин усомнился, что страна станет частью Евросоюза в ближайшие десять лет. Об этом сообщил в Facebook-аккаунте.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Политика Антивоенные активисты запустят «малыша Трампа» над Вашингтоном Активисты американского антивоенного движения CodePink хотят запустить в день независимости 4 июля огромную надувную фигуру «малыш Трамп», изображающую президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

Экономика Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.