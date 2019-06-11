Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиковИзвестия вчера в 11:11
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора.РБКвчера в 11:56
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Здоровье
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Общество
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Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
Обновлено вчера в 22:33
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Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
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Общество
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Обновлено вчера в 10:43
Общество
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Тульский шахтер, председатель городского союза "Чернобыль" Владимир Наумов в интервью региональному изданию MySlo оценил достоверность мини-сериала канала HBO про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
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Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
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Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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