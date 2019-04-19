Экономика

ЦБ начнет стресс-тестирование банков на киберугрозыДеловое.ТВ 09:26

Программа начнет действовать не раньше 2020 года. ЦП хочет провести стресс-тестирование банков на киберугрозы. Об этом 19 апреля в ходе пресс-конференции "Финтех-2019" сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
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ЦБ РФ проверит кибербезопасность российских банков

iReactor09:51

ЦБ РФ анонсировал стресс-тест на киберугрозы для российских банков

Интересант07:26

Как финтех меняет банковский бизнес

Ведомостивчера в 17:28

ЦБ планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозы

ТАСС07:13

В стресс-тесты банков планируется включить проверку на противостояние киберугрозам - зампред ЦБР

Финмаркет06:39

ЦБ может начать стресс-тест банков на киберугрозы в 2020-м

News.ru07:31

Поздышев: искусственный интеллект в банках — маркетинговый ход

Банки.ру08:14
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Экономика

Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат

В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Политика

В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ

Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Авто

Toyota представила новый фургон ProAce City

Японская компания Toyota официально представила обновленный фургон Toyota Proace City.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Общество

Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»

С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Умерла актриса из «Принцессы цирка» Ирина Цывина

Скончалась актриса, которая сыграла в фильме «Принцесса цирка» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки».
Обновлено вчера в 06:15
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил «оранжевую» версию внедорожника УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре

Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

По словам представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в результате "вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили пятеро человек, из которых четверо военных и одна гражданская женщина".
Обновлено в 09:51
Космос

Умерла летчица-рекордсменка Джерри Кобб

Обновлено в 09:33
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет

Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Происшествия

У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ

Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга.
Обновлено в 10:15
Космос

Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году

Обновлено вчера в 18:58
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы

Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие

На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку

На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Гаджеты

Обновление улучшает работу камеры в Nokia 9 PureView

Как сообщают пользователи камерофона Nokia 9 PureView, для их устройства вышло очередное обновление.
Обновлено в 08:04
Политика

СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 10:25
Политика

Трамп обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии

Президент США Дональд Трамп обсудил с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром ситуацию в североафриканской стране, а также перспективы борьбы с терроризмом и политического урегулирования.
Обновлено в 10:04
Политика

Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году

Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет "определенную гибкость" в вопросе перехода русских школ на эстонский язык Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.
Обновлено вчера в 14:02
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