Экономика
ЦБ начнет стресс-тестирование банков на киберугрозыДеловое.ТВ 09:26
Программа начнет действовать не раньше 2020 года. ЦП хочет провести стресс-тестирование банков на киберугрозы. Об этом 19 апреля в ходе пресс-конференции "Финтех-2019" сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
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Экономика
Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат
В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Политика
В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ
Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Авто
Toyota представила новый фургон ProAce City
Японская компания Toyota официально представила обновленный фургон Toyota Proace City.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Общество
Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»
С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Умерла актриса из «Принцессы цирка» Ирина Цывина
Скончалась актриса, которая сыграла в фильме «Принцесса цирка» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки».
Обновлено вчера в 06:15
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил «оранжевую» версию внедорожника УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
По словам представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в результате "вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили пятеро человек, из которых четверо военных и одна гражданская женщина".
Обновлено в 09:51
Космос
Умерла летчица-рекордсменка Джерри Кобб
Обновлено в 09:33
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Происшествия
У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ
Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга.
Обновлено в 10:15
Космос
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы
Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Обновление улучшает работу камеры в Nokia 9 PureView
Как сообщают пользователи камерофона Nokia 9 PureView, для их устройства вышло очередное обновление.
Обновлено в 08:04
Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии
Президент США Дональд Трамп обсудил с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром ситуацию в североафриканской стране, а также перспективы борьбы с терроризмом и политического урегулирования.
Обновлено в 10:04
Политика
Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году
Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет "определенную гибкость" в вопросе перехода русских школ на эстонский язык Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.
Обновлено вчера в 14:02