Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Lenta.ru
05:10

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Lenta.ru05:10
с чего всё началось

ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем

Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.
Ведомостивчера в 14:53

Подробнее о событии

Что будет, когда российские банки отключат от Visa и Mastercard

URA.Ru06:11

ЦБ посоветовал банкам найти запасного партнера на случай отключения от платежных систем

Коммерсантъ04:28

СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем

РБК00:08

ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем

Ведомостивчера в 14:53

ЦБ нашел способ защиты карт россиян от санкций

Телеканал 360°вчера в 11:33

В ЦБ РФ придумали новый способ защиты банковских карт от санкций

ФАНвчера в 11:11

ЦБ придумал способ защитить карты россиян от влияния санкций

News.ruвчера в 10:29
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 06:48
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 06:52
Энергетика

Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.
Обновлено в 06:25
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 06:49
Экономика

Мадуро: Россия инвестирует $5 млрд в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы

Обновлено в 04:38
Экономика

Правительство обяжет госкомпании закупать отечественное ПО

Правительство подготовило новые директивы для госкомпаний по обязательной закупке отечественного программного обеспечения.
Обновлено в 06:52
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 04:43
Экономика

В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%

Инвестиции в основной капитал в Москве выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом, опередив среднероссийский уровень, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Обновлено в 06:48
Экономика

Власти задумались о снижении комиссии при расчетах банковской картой

Правительство планирует снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах.
Обновлено в 06:31
Экономика

Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:09
Экономика

В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:20
Экономика

Власти Крыма надеются получить на нацпроекты почти 9 млрд рублей

Предполагаемый объём финансирования по крымским национальным проектам в 2019 году составит 8,8 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:36
Экономика

Промсвязьбанк профинансирует проекты транспортной лизинговой компании

Как сообщают в пресс-службе кредитного учреждения, средства, привлеченные в рамках сделки, будут направлены на финансирование двух проектов: приобретение и передачу в лизинг воздушных судов SSJ100 и универсальных грузовых полувагонов.
Обновлено в 06:20
Экономика

В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат

Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 06:24
Экономика

Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования

Сбербанк выйдет на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит».
Обновлено в 06:54
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