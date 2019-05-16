Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»РБК 14:27

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мамута.
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ЦБ РФ начал применение института «тайного покупателя» на финансовом рынке

ПРАЙМ13:04

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

РБК14:27

Банк России начал применять метод «тайного покупателя»

ТАСС13:39

Банк России начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Известия14:53

ЦБ РФ начал проводить «контрольные закупки» на финансовом рынке

Инфо2415:13

Центробанк начал применять метод «тайного покупателя»

Петербургский дневник14:01
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Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
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Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию», если решит покинуть «Байер»

Согласно информации источника, полузащитник "Байера" Юлиан Брандт присоединится к дортмундской "Боруссии", если летом решит покинуть леверкузенский коллектив.
Обновлено в 14:59
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

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Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
Политика

Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружбы»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба».
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Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Названа новая версия катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:18
Политика

Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Британия повысила уровень опасности в Ираке для своих подданных

Великобритания повысила уровень опасности для британских подданных, работающих в Ираке и ряде стран Персидского залива.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Игры

Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры

Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Здоровье

В Изобильном открыли новую детскую поликлинику

Главврач Татьяна Хирьянова уверена, что именно в эту поликлинику в 2019 году придут молодые врачи.С открытием новой поликлиники изобильненцев поздравил глава региона Владимир Владимиров.
Обновлено в 11:25
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Здоровье

Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики

Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа

Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
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Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Общество

На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
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Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения 2019

Обновлено в 09:00
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Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
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Какие вопросы Алексей Дюмин обсудил с тульскими фельдшерами

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