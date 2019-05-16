Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»РБК вчера в 14:27

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мамуту.
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ЦБ начал проводить тайные контрольные закупки на финансовом рынке

Вести.Финансвчера в 16:05

Банк России начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Известиявчера в 14:53

Центробанк начал применять метод «тайного покупателя»

Петербургский дневниквчера в 14:01

Банк России начал применять метод «тайного покупателя»

ТАССвчера в 13:39

ЦБ РФ начал применение института «тайного покупателя» на финансовом рынке

ПРАЙМвчера в 13:04

ЦБ РФ начал проводить «контрольные закупки» на финансовом рынке

Инфо24вчера в 15:13

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

РБКвчера в 14:27
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Происшествия

В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно

Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Зеленский станет президентом Украины 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Сам избранный президент настаивал на том, чтобы вступить в должность на день раньше.
Обновлено вчера в 06:57
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Экономика

ЦБ обеспокоил рост розничных кредитов

ЦБ насторожил рост розничного кредитования.
Обновлено в 03:12
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»

Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Авто

Ford показал улучшенный универсал Focus ST

Автомобильный бренд Ford официально рассекретил новейшую модификацию универсала Ford Focus ST. На выбор клиентам предложены различные комплектации с вариантами моторов.
Обновлено в 02:08
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске

Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:30
Общество

В Перми появится робот-чиновник

В администрации Пермского края появится новый сотрудник - робот Promobot четвертого поколения.
Обновлено в 03:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Стал известен список претендентов на лучший гол сезона АПЛ

Английская премьер-лига назвала список номинантов, претендующих на награду за лучший гол сезона-2018/19.
Обновлено в 03:48
Общество

Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами

Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Политика

Владимир Путин высказался о массовом бегстве жителей из Омска

Обновлено вчера в 23:43
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору солнцезащитного крема

В Роскачестве подготовили рекомендации по выбору и использованию солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor).
Обновлено в 02:56
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Авто

Появились первые фото новой Skoda Octavia без камуфляжа

Обновлено в 02:48
Хоккей

Ожиганов стал игроком «Ак Барса»

"Ак Барс" подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 03:56
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
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