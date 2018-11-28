Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 январяКоммерсантъ05:25
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Коммерсантъ05:25
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Что касается отложенных покупок, то мы решение о них будем принимать в любом случае после возобновления регулярных покупок. Хотела бы подчеркнуть: если решение по отложенным покупкам будет принято, то мы будем их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 04:15
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