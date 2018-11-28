Что касается отложенных покупок, то мы решение о них будем принимать в любом случае после возобновления регулярных покупок. Хотела бы подчеркнуть: если решение по отложенным покупкам будет принято, то мы будем их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года.

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ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

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