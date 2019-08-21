Технологии

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»Реальное время 02:04

"Серафим" — созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Напомним, с 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

Подробнее о событии

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17

«Серафим» возьмет деньгами. Разбор отечественного корпоративного мессенджера

Накануне.Ru09:05

СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

ЦБ встроит систему переводов в «православный» мессенджер «Серафим»

Lenta.ru07:07

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Политика

Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей

Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Политика

Трамп вновь выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»

В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных

Обновлено в 03:42
Происшествия

35 пассажиров рейса в Мадрид травмировались из-за турбулентности

Обновлено в 08:05
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол

«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Транспорт

В мэрии Москвы прокомментировали частый ремонт столичных дорог

Обновлено в 08:49
Космос

Астронавты NASA вышли в открытый космос

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду, 21 августа, вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС), чтобы установить новый стыковочный узел на американском сегменте МКС Harmony.
Обновлено в 10:01
Общество

В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Общество

Солист «Иванушек International» открыл себе памятник

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов открыл памятник себе самому в Сочи, сообщает "Регион Online".
Обновлено в 03:36
Политика

Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа

Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон

Обновлено в 06:14
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье

В Курской области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней

В области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 07:37
Происшествия

После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Обновлено в 06:17
Футбол

«Рубин» показал, как «металлист-мотиватор» Карпин исполняет классику

«Рубин» в ответ добавил видеоролик с Валерием Карпиным, исполняющим классику. «Ростов» с «Рубином» сыграют 25 августа в 19:00.
Обновлено в 09:57
Политика

США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса

Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Момент крушения в Греции вертолета с россиянами попал на видео

В результате инцидента погибли пилот-грек и граждане РФ Михаил Абрамов и Павел Акулинин В интернете появилось видео крушения в Греции вертолета с двумя россиянами на борту.
Обновлено в 10:01
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Интернет

Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе

Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено в 09:17
Экономика

Собянин пообещал повысить минимальную пенсию москвичам

Власти Москвы планируют повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Зеленограда в среду, 21 августа.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%

«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное