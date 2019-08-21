Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»Реальное время 02:04
"Серафим" — созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Напомним, с 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.
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с чего всё началось
ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.Ведомостивчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика
Путин прибыл во дворец к президенту Финляндии
Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл во дворец своего финского коллеги Саули Ниинисте в Хельсинки, где пройдут переговоры двух лидеров.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Турции девочку из России засосало в трубу бассейна
В турецком отеле 12-летняя девочка из России застряла в трубе бассейна. Когда ребенка вытащили, он впал в кому.
Обновлено вчера в 01:52
Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61
Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
Обновлено в 00:12
Политика
Познер оценил решение уволить Габунию с «Рустави-2»
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Авто
В России отзывают почти 2,5 тысячи автомобилей Volkswagen Multivan
По данным ведомства, причиной отзыва автомобилей Volkswagen Multivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало «недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека».
Обновлено в 10:12
Происшествия
Из архангельской областной больницы, где оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, изъяли документы
Ранее газета Moscow Times писала со ссылкой на источники, что медиков, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве ракеты 8 августа, не предупредили о радиации.
Обновлено в 10:00
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Культура
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей
Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Обновлено в 08:13
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Донбасс и Киев подтвердили приверженность перемирию
Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии
Обновлено в 09:39
Футбол
«Рубин» нашел видео, где Карпин поет классику
Обновлено в 10:05
Гаджеты
Honor представил геймпад для смартфонов
Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 06:59
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 10:40