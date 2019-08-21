Экономика

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджеромИнтерфакс вчера в 23:00

Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

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СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Реальное время02:04

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00

СМИ: систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер

Накануне.Ruвчера в 22:33

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге гигантскими темпами растет количество киосков

Столица Урала вошла в число российских лидеров по количеству вновь открытых уличных киосков наряду с Волгоградом и Воронежем.
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Кино

Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье

На Урале научились лечить ВИЧ, как в Европе

В Европе давно применяется другой подход: лечение стараются начать как можно раньше.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Иркутский губернатор призвал изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне

Обновлено в 01:45
Политика

Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие

Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

Солдаты правительственной Сирийской арабской армии (САА) обнаружили подземные укрытия на оставленных джихадистами позициях в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:08
Общество

75% жителей России строят планы на будущее

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Три человека погибли при пожаре под Красноярском

Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство. Причина пожара устанавливается.
Обновлено в 02:25
Общество

Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Кино

Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»

Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Авто

Audi показал новый «заряженный» универсал Audi RS6 Avant

Немецкий автопроизводитель представил «заряженный» универсал Audi RS6 нового поколения.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Наука

Космическая радиация оказалась безопасной для мозга крыс и космонавтов

Положительное влияние космической радиации на психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных крыс установила группа российских ученых.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Здоровье

В Нижнем Бестяхе выявили продавщицу с туберкулезом

Открытая форма туберкулеза выявлена у продавщицы, приехавшей на заработки из зарубежья, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Минздрав Якутии.15 августа женщина обратилась к гинекологу, который отправил ее на рентген.
Обновлено в 00:50
Финансы

Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции

За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Здоровье

Фармацевты прокомментировали запреты на лекарственном рынке РФ

Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев пожаловался на запретительную политику рынка лекарств в России.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Экономика

Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях

Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено вчера в 01:18
Технологии

Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком

Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Игры

Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично

Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

Руководить учениями будет начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября.
Обновлено 19 августа в 23:29
Общество

Росстат посчитал траты россиян на табак и алкоголь

В 2018 году россияне тратили на алкогольную продукцию и табачные изделия 3% общих потребительских расходов.
Обновлено в 02:16
Политика

Глава МИД Германии выступил за открытый диалог с Москвой

Необходим прямой и открытый диалог, заявил 21 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 02:11
Политика

Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Финляндию.
Обновлено в 00:34
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