Экономика
«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджеромИнтерфакс вчера в 23:00
Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.
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ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.Ведомостивчера в 17:17
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Общество
В Екатеринбурге гигантскими темпами растет количество киосков
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Обновлено в 01:07
Кино
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На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье
На Урале научились лечить ВИЧ, как в Европе
В Европе давно применяется другой подход: лечение стараются начать как можно раньше.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
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Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
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Общество
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Происшествия
Три человека погибли при пожаре под Красноярском
Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство. Причина пожара устанавливается.
Обновлено в 02:25
Общество
Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Авто
Audi показал новый «заряженный» универсал Audi RS6 Avant
Немецкий автопроизводитель представил «заряженный» универсал Audi RS6 нового поколения.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Наука
Космическая радиация оказалась безопасной для мозга крыс и космонавтов
Положительное влияние космической радиации на психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных крыс установила группа российских ученых.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Здоровье
В Нижнем Бестяхе выявили продавщицу с туберкулезом
Открытая форма туберкулеза выявлена у продавщицы, приехавшей на заработки из зарубежья, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Минздрав Якутии.15 августа женщина обратилась к гинекологу, который отправил ее на рентген.
Обновлено в 00:50
Финансы
Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции
За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Фармацевты прокомментировали запреты на лекарственном рынке РФ
Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев пожаловался на запретительную политику рынка лекарств в России.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Экономика
Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях
Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено вчера в 01:18
Технологии
Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком
Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Игры
Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Руководить учениями будет начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября.
Обновлено 19 августа в 23:29
Общество
Росстат посчитал траты россиян на табак и алкоголь
В 2018 году россияне тратили на алкогольную продукцию и табачные изделия 3% общих потребительских расходов.
Обновлено в 02:16
Политика
Глава МИД Германии выступил за открытый диалог с Москвой
Необходим прямой и открытый диалог, заявил 21 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 02:11
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Финляндию.
Обновлено в 00:34