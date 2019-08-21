Экономика

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»Реальное время 02:04

"Серафим" — созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Напомним, с 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.
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с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

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Российский мессенджер может получить функцию Системы быстрых платежей - СМИ

Аргументы и Факты03:22

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17

СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00

Систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер «Серафим»

Накануне.Ruвчера в 22:33

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
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