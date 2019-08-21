ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.

с чего всё началось

"Серафим" — созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Напомним, с 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

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