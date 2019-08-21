Технологии

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»Реальное время 02:04

"Серафим" — созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Напомним, с 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.
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с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

Подробнее о событии

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00

ЦБ встроит систему переводов в «православный» мессенджер «Серафим»

Lenta.ru07:07

«Серафим» возьмет деньгами. Разбор отечественного корпоративного мессенджера

Накануне.Ru09:05
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Футбол

«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Назван размер возможных выплат США за Гренландию

Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Общество

В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В шахте на Урале произошло обрушение породы

Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Авто

Двигатель Aurus начнут использовать в малой авиации

Обновлено в 05:26
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон

Обновлено в 06:14
Здоровье

В Курской области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней

В области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В посольстве РФ в Камеруне сообщили о состоянии похищенных моряков

В посольстве Российской Федерации в Яунде 21 августа сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья захваченных в плен российских моряков судна Marmalaita.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино

Дэн Стивенс и Деми Ловато снимутся в комедии Netflix про «Евровидение»

Обновлено в 02:04
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Обновлено вчера в 23:20
Политика

Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Экономика

«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро

Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта

Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
Обновлено в 04:57
Экономика

Банки отказались замораживать счета бизнесменов

В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Экономика

Потребительские цены в России падают вторую неделю подряд

Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен.
Обновлено в 09:46
Экономика

Сергей Собянин сообщил о возможном повышении пенсий в Москве

Градоначальник отметил, в России наблюдается стабильный рост экономики, а при таких условиях есть возможность регулярно повышать минимальный уровень суммы пенсий.
Обновлено в 09:38
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Общество

Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь

Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Турция в Идлибе уже воюет против России

МИД Сирии заявил, что рассматривает направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб «как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)».
Обновлено вчера в 13:06
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