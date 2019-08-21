Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»Реальное время 02:04
"Серафим" — созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Напомним, с 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.Ведомостивчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В шахте на Урале произошло обрушение породы
Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Авто
Двигатель Aurus начнут использовать в малой авиации
Обновлено в 05:26
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон
Обновлено в 06:14
Здоровье
В Курской области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней
В области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В посольстве РФ в Камеруне сообщили о состоянии похищенных моряков
В посольстве Российской Федерации в Яунде 21 августа сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья захваченных в плен российских моряков судна Marmalaita.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
Обновлено в 04:57
Экономика
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Экономика
Потребительские цены в России падают вторую неделю подряд
Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен.
Обновлено в 09:46
Экономика
Сергей Собянин сообщил о возможном повышении пенсий в Москве
Градоначальник отметил, в России наблюдается стабильный рост экономики, а при таких условиях есть возможность регулярно повышать минимальный уровень суммы пенсий.
Обновлено в 09:38
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Общество
Беглов оценил благоустройство петербургского парка
Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Турция в Идлибе уже воюет против России
МИД Сирии заявил, что рассматривает направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб «как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)».
Обновлено вчера в 13:06