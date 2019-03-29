ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровленииАБН 04:43

Центробанк РФ может снизить страховые взносы для банков, которые занимаются самооздоровлением. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Речь идет об отчислениях в фонд обязательного страхования вкладов, передает «Прайм».

ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровлении

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