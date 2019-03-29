Экономика
ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровленииАБН 04:43
Центробанк РФ может снизить страховые взносы для банков, которые занимаются самооздоровлением. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Речь идет об отчислениях в фонд обязательного страхования вкладов, передает «Прайм».
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
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Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Экономика
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Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
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Происшествия
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Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
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Космос
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Общество
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Обновлено в 05:14
Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
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Совет Думы 28 марта обсудит компромисс по дате запрета хостелов
Депутаты Госдумы на ближайшем заседании Совета Думы обсудят возможность продолжения работы Согласительной комиссии депутатов и сенаторов по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено вчера в 08:14
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Технологии
Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников
Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Певица Лайма Вайкуле уже определила своего будущего наследника
Певица Лайма Вайкуле уже определила наследника, но еще не написала завещание.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Политика
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Кино
Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 03:06
Футбол
Коутиньо сказал друзьям, что думает уйти из «Барселоны»
Как сообщает Diario Sport, 26-летний хавбек думает об уходе из каталонской команде. Об этом он рассказал друзьям в сборной Бразилии.
Обновлено в 11:47
Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle
Со словами «Смерть всем человекам!» инженеры из Boston Dynamics показали новый тип робота — погрузчика для работы в сфере логистики под названием Handle.
Обновлено в 09:57
Политика
Уличенный в шпионаже российский дипломат Умеренко покинул Швецию
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Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Энергетика
Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом
Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46