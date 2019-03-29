Экономика

ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровленииАБН 04:43

Центробанк РФ может снизить страховые взносы для банков, которые занимаются самооздоровлением. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Речь идет об отчислениях в фонд обязательного страхования вкладов, передает «Прайм».
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ЦБ РФ обсуждает вопрос дифференциации взносов в ФСВ для банков на самооздоровлении

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Санируемым банкам могут снизить взносы в фонд страхования вкладов

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ЦБ подумает над снижением страховых взносов для банков на самооздоровлении

ПРАЙМ04:16
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Происшествия

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Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Экономика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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Обновлено в 02:57
Происшествия

«Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика

Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Космос

На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»

Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
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Политика

Совет Думы 28 марта обсудит компромисс по дате запрета хостелов

Депутаты Госдумы на ближайшем заседании Совета Думы обсудят возможность продолжения работы Согласительной комиссии депутатов и сенаторов по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено вчера в 08:14
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Технологии

Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников

Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайке

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

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Обновлено в 09:10
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Певица Лайма Вайкуле уже определила своего будущего наследника

Певица Лайма Вайкуле уже определила наследника, но еще не написала завещание.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Политика

Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Кино

Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO

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Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

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Михаилу Пореченкову присвоили звание народного артиста России

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Футбол

Коутиньо сказал друзьям, что думает уйти из «Барселоны»

Как сообщает Diario Sport, 26-летний хавбек думает об уходе из каталонской команде. Об этом он рассказал друзьям в сборной Бразилии.
Обновлено в 11:47
Технологии

Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle

Со словами «Смерть всем человекам!» инженеры из Boston Dynamics показали новый тип робота — погрузчика для работы в сфере логистики под названием Handle.
Обновлено в 09:57
Политика

Уличенный в шпионаже российский дипломат Умеренко покинул Швецию

Российский дипломат Евгений Умеренко, уличенный в шпионаже, покинул Швецию, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИДа Анну Лунбнад.
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Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам

Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Энергетика

Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом

Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
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Лавров начал переговоры с главой турецкого МИД с шутки про танцы

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