Экономика
ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровленииАБН 04:43
Центробанк РФ может снизить страховые взносы для банков, которые занимаются самооздоровлением. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Речь идет об отчислениях в фонд обязательного страхования вкладов, передает «Прайм».
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Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
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Экономика
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
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«Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что ограничить потребление продуктов из данного списка, чтобы не заполучить проблемы со здоровьем, кардиологи рекомендует вообще всем, а не только людям имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта
Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
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В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
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В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
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Иностранные журналисты отметили ряд стилистических особенностей автомобиля, несвойственных современным минивэнам, но пришедшимся очень кстати на роскошном минивэне.
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Названа дата начала строительства автозавода в Химках
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