Экономика

ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровленииАБН 04:43

Центробанк РФ может снизить страховые взносы для банков, которые занимаются самооздоровлением. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Речь идет об отчислениях в фонд обязательного страхования вкладов, передает «Прайм».
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ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровлении

АБН04:43

ЦБ РФ обсуждает вопрос дифференциации взносов в ФСВ для банков на самооздоровлении

Финмаркет04:39

ЦБ подумает над снижением страховых взносов для банков на самооздоровлении

ПРАЙМ04:16
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Экономика

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
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«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
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Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
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Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

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Обновлено в 03:40
Армия и оружие

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«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин.
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Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
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Происшествия

Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян

Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
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Тарзан часто публикует на личной странице в Instagram пикантные фотографии, на которых он демонстрирует свое тело.
Обновлено вчера в 13:36
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Минобороны РФ объявило тендер на модернизацию штурмовиков Су-25

«Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:38
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Ученые назвали продукты, которые провоцируют инфаркт

Отмечается, что ограничить потребление продуктов из данного списка, чтобы не заполучить проблемы со здоровьем, кардиологи рекомендует вообще всем, а не только людям имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Обновлено вчера в 23:36
Энергетика

В 2018 году чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 72%

Общий консолидированный акционерный капитал общества вырос с 718 729 млн рублей на 31 декабря 2017 года до 776 781 млн рублей (снизился в долларах США до $11 182 млн) на 31 декабря 2018 года.
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Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

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Обновлено вчера в 17:00
Общество

До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта

Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
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Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
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Политика

Украина укрепила границу с Крымом

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
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Атомная подводная лодка произвела успешный пуск ракеты «Калибр»

«Совершенно секретно»: Атомная подводная лодка «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает газета «Известия».
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Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
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В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
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Это просто Роллс-Ройс среди минивэнов: британцы пишут про Aurus

Иностранные журналисты отметили ряд стилистических особенностей автомобиля, несвойственных современным минивэнам, но пришедшимся очень кстати на роскошном минивэне.
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Названа дата начала строительства автозавода в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал дату начала строительства автозавода в подмосковных Химках.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в Конституцию нового наименования субъекта РФ, утверждающий в качестве официального второе название Кемеровской области — Кузбасс.
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Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

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ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину

ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
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Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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