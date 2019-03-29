Экономика
ЦБ может снизить страховые взносы для банков на самооздоровленииАБН 04:43
Центробанк РФ может снизить страховые взносы для банков, которые занимаются самооздоровлением. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Речь идет об отчислениях в фонд обязательного страхования вкладов, передает «Прайм».
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 16:25
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«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
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Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
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