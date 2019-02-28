ЦБ может снизить ключевую ставку в текущем годуСаминвестор вчера в 23:50

28 февраля 2019 года заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Липин допустил переход к снижению ключевой ставки в текущем году. Для этого ситуация с инфляцией должна развиваться в рамках прогноза регулятора.

ЦБ может снизить ключевую ставку в текущем году

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