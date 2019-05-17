ЦБ может разрешить НПФ самим инвестировать пенсионные накопленияКоммерсантъ 19:54

Банк России может предоставить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) право самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений без привлечения управляющих компаний, сказал журналистам заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

ЦБ может разрешить НПФ самим инвестировать пенсионные накопления

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