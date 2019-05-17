Экономика
ЦБ может разрешить НПФ самим инвестировать пенсионные накопленияКоммерсантъ 19:54
Банк России может предоставить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) право самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений без привлечения управляющих компаний, сказал журналистам заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
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Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге
Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
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Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу
Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
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Авто
В России отзывают около 500 автомобилей Audi Q5
Обновлено в 09:10
Игры
Закрытое тестирование Code Vein пройдёт с 30 мая по 3 июня
Bandai Namco сообщила, что закрытое тестирование Code Vein на консолях начнётся 30 мая в 06:00 по московскому времени и продлится до десяти утра 3 июня.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Суд арестовал директора института Росрезерва по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы санкционировал арест директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве с исполнением госконтракта на 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:37
Религия
Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины
Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено в 20:26
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено в 06:43
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
Обновлено в 14:31
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Атаку на корабль показали с ракеты
Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке.
Обновлено в 09:17
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства России
Московский ЦСКА одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
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Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено в 18:48
Политика
Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Экономика
Камеры на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей
Общая стоимость контрактов на два лота составляет 1,7 млрд рублей. Первый лот стоит 879 млн рублей, второй — 895 млн рублей.
Обновлено в 20:37
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Космос
Ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе
Обновлено 15 мая в 04:10
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии, информирует телеканал ABC.
Обновлено вчера в 19:47