ЦБ может повысить резервы по долгу закредитованных компанийФинмаркет 05:23

Банк России может повысить уровень резервирования по ссудам компаниям с высокой долговой нагрузкой, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Апрельской международной научной конференции ВШЭ.

ЦБ может повысить резервы по долгу закредитованных компаний

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