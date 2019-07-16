Экономика
ЦБ может получить право ограничивать ставку эквайрингаRetailer.ru вчера в 12:59
Согласно поправкам в закон о национальной платёжной системе, подготовленных ко второму чтению 23 июля, совет директоров ЦБ сможет устанавливать предельную стоимость эквайринга и максимальный размер комиссии за перевод денег с карты на карту.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом.Коммерсантъвчера в 13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Футбол
«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером
«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.
Обновлено в 05:22
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Лунное затмение было видно почти во всех частях света
Лунное затмение наблюдали сегодня во всем мире. Его было видно почти во всех частях света.
Обновлено в 00:09
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым
Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Футбол
Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»
В борьбу за вратаря "Локомотива" Гильерме включился и "Зенит". В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол
Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Общество
Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.
Обновлено в 10:08
Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Авто
Обновленный седан Hyundai Solaris рассекречен до премьеры
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Челси» представил форму с российским триколором
Обновлено в 05:35
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Политика
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Общество
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Дома продают за один швейцарский франк (примерно 64 рубля).
Обновлено в 09:30
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В Тольятти 5 человек заболели лихорадкой Денге
В первой половине 2019 года в Тольятти у 5 пациентов нашли лихорадку Денге.
Обновлено в 08:04