Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Политика Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России Лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен ответить перед Государственным трибуналом Польши за высказывания в адрес России, заявил экс-депутат сейма и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке.

Общество В России может появиться субсидия для многодетных отцов В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Происшествия Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Политика Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Гаджеты Xiaomi представила два новых флагманских смартфона Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Экономика РЖД предложили повысить тарифы для металлургов РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.

Армия и оружие США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35 Власти США рассматривают возможность приостановить обучение турецких летчиков навыкам пилотирования на истребителе-бомбардировщике F-35, из-за решения Турции приобрести у России ракетно-зенитные установки C-400.

Происшествия У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Культура Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.

Здоровье В ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения В жилом комплексе «Царская столица» заканчиваются ремонтные работы в трех долгожданных объектах: офисе врача общей практики, отделении неотложной помощи и детском поликлиническом отделении.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Здоровье Известная блогерша рассказала о тяжелых последствиях отказа от мяса Известная блогерша-веган из Финляндии Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) заявила, что диета привела ее к ранней менопаузе.

Футбол Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.

Футбол Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси» Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.

Экономика Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Музыка Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения» Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.

Хоккей Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.