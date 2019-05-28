Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газета04:55
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Политика
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
Лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен ответить перед Государственным трибуналом Польши за высказывания в адрес России, заявил экс-депутат сейма и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке.
Обновлено в 19:03
Игры
Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22
Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям
Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.
Обновлено в 14:19
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика
Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа
Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Игры
Новая приключенческая игра Sea of Solitude выйдет 5 июля
Обновлено в 12:46
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Экономика
РЖД предложили повысить тарифы для металлургов
РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Власти США рассматривают возможность приостановить обучение турецких летчиков навыкам пилотирования на истребителе-бомбардировщике F-35, из-за решения Турции приобрести у России ракетно-зенитные установки C-400.
Обновлено в 20:00
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале
Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено в 15:06
Здоровье
В ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения
В жилом комплексе «Царская столица» заканчиваются ремонтные работы в трех долгожданных объектах: офисе врача общей практики, отделении неотложной помощи и детском поликлиническом отделении.
Обновлено в 09:01
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Известная блогерша рассказала о тяжелых последствиях отказа от мяса
Известная блогерша-веган из Финляндии Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) заявила, что диета привела ее к ранней менопаузе.
Обновлено в 13:56
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
Обновлено в 02:07
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26