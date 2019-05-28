ЦБ модернизирует сторублевые купюрыBFM.ru 09:37

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом «РГ» рассказал замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

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