Экономика

ЦБ модернизирует сторублевые купюрыBFM.ru 09:37

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом «РГ» рассказал замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газета04:55

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Новости с купюрами

Российская газета11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русском08:57

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБК06:28

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°07:54

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новости07:34

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАСС06:37

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известия08:41
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Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Дочь Пирло попала под машину в Италии

Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Гаджеты

Intel научит партнёров делать правильные ноутбуки

Компания Intel рассказала на выставке Computex 2019 о собственном видении флагманских ноутбуков следующего поколения.
Обновлено в 09:11
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Общество

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

В 2019 году рекордно выросла доля россиян, которые хотели бы отдохнуть за границей, показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Названы помогающие избавиться от головной боли продукты

В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов.
Обновлено в 01:57
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки

В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Общество

Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Культура

«Русские сезоны в Германии» украсят «Союзмультфильмом»

Откроются Дни "Союзмультфильма" в Берлине в Российском доме науки и культуры 1 июня, там же будет работать выставка эскизов к культовому мультфильму "Ну, погоди!" и творческие мастер-классы для детей.
Обновлено в 14:00
Общество

На продуктах стали экономить почти четверть россиян

Все больше россиян экономят на еде. В ходе опроса об этом рассказали 24% респондентов (17% в прошлом году).
Обновлено вчера в 23:48
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Политика

Евразийский союз отмечает пятилетие интеграции

Обновлено в 16:41
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь показала свадебное платье

На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Джастин Бибер «купил» прощение своей супруги

Джастину Биберу, который прошлой осенью назвал Хейли Болдуин своей законной супругой, удалось решить проблему в семейной жизни старым, как мир, испытанным способом.
Обновлено в 13:30
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