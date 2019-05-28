Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюрыBFM.ru 09:37
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом «РГ» рассказал замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газета04:55
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Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
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Обновлено в 04:19
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Дочь Пирло попала под машину в Италии
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Intel научит партнёров делать правильные ноутбуки
Компания Intel рассказала на выставке Computex 2019 о собственном видении флагманских ноутбуков следующего поколения.
Обновлено в 09:11
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Общество
Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей
В 2019 году рекордно выросла доля россиян, которые хотели бы отдохнуть за границей, показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Названы помогающие избавиться от головной боли продукты
В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов.
Обновлено в 01:57
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки
В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Культура
«Русские сезоны в Германии» украсят «Союзмультфильмом»
Откроются Дни "Союзмультфильма" в Берлине в Российском доме науки и культуры 1 июня, там же будет работать выставка эскизов к культовому мультфильму "Ну, погоди!" и творческие мастер-классы для детей.
Обновлено в 14:00
Общество
На продуктах стали экономить почти четверть россиян
Все больше россиян экономят на еде. В ходе опроса об этом рассказали 24% респондентов (17% в прошлом году).
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Политика
Евразийский союз отмечает пятилетие интеграции
Обновлено в 16:41
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала свадебное платье
На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Джастин Бибер «купил» прощение своей супруги
Джастину Биберу, который прошлой осенью назвал Хейли Болдуин своей законной супругой, удалось решить проблему в семейной жизни старым, как мир, испытанным способом.
Обновлено в 13:30