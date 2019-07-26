Экономика

ЦБ лишил лицензии столичный «РАМ Банк»Вести Подмосковья 26 июля в 03:59

Центробанк России 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «РАМ Банк» (Москва), сообщает пресс-служба регулятора. У случившегося есть причина - учреждение не раз нарушало законы о банковской деятельности. «РАМ Банк» не раз скрывал свое реальное финансовое положение.
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ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Москва 2426 июля в 02:38

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

ТАСС26 июля в 01:35

Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»

Агентство Москва26 июля в 02:03

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ банка

Интерфакс26 июля в 01:49

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Финмаркет26 июля в 01:45

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

RT на русском26 июля в 01:40

ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка

РБК26 июля в 02:21
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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