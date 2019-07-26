Экономика
ЦБ лишил лицензии столичный «РАМ Банк»Вести Подмосковья 26 июля в 03:59
Центробанк России 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «РАМ Банк» (Москва), сообщает пресс-служба регулятора. У случившегося есть причина - учреждение не раз нарушало законы о банковской деятельности. «РАМ Банк» не раз скрывал свое реальное финансовое положение.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.
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Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
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Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
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