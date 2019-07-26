Экономика
ЦБ лишил лицензии столичный «РАМ Банк»Вести Подмосковья 26 июля в 03:59
Центробанк России 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «РАМ Банк» (Москва), сообщает пресс-служба регулятора. У случившегося есть причина - учреждение не раз нарушало законы о банковской деятельности. «РАМ Банк» не раз скрывал свое реальное финансовое положение.
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