Экономика

ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банковКоммерсантъ вчера в 13:23

ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков ЦБ разрабатывает проект по созданию единого реестра проблемных клиентов, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам, а также «отказников» банков по антиотмывочным критериям.
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Реестр проблемных клиентов банков РФ может заработать в пилотном режиме до конца 2019 г

ПРАЙМвчера в 23:48

Россияне окажутся в черных списках

Lenta.ru06:45

ЦБ РФ создаст единый реестр плохих клиентов банков

Реальное время02:34

ЦБ до конца года запустит в пилотном режиме реестр проблемных для банков компаний

ТАСС09:55

ЦБ создаст базу высокорисковых банковских клиентов

Право.ру00:33

ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков

Коммерсантъвчера в 13:23

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Российская газетавчера в 10:25
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Украинские претендентки на «Евровидение» ответили на вопрос о Крыме

Финалистки отбора на конкурс «Евровидение 2019» из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк — деликатно ответили на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено в 10:26
Футбол

Дмитрий Черышев: не считаю, что «Зениту» повезло с «Вильярреалом»

Отец российского футболиста испанской "Валенсии" Дениса Черышева и главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев заявил, что не считает, что петербургскому "Зениту" повезло с "Вильярреалом", который достался "сине-бело-голубым" в соперники по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Обновлено в 08:29
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

В Министерстве труда и социальной защиты предложили проиндексировать социальные пенсии на два процента.
Обновлено в 08:19
Футбол

Александр Медведев сменил Сергея Фурсенко на посту президента «Зенита»

Президентом и генеральным директором футбольного клуба "Зенит" назначен Александр Медведев, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
Обновлено в 07:51
Спорт

Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, несмотря на падение.
Обновлено в 10:06
Общество

«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр

В центре разместятся головной офис госкорпорации, ситуационный центр, центр управления полетами, а также сотрудники Центра им. Хруничева и 17 других предприятий «Роскосмоса», работающих в Москве.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Новосибирске арестован замдиректора медцентра имени Мешалкина

Обновлено в 07:13
Происшествия

Суд арестовал мать проведшего ночь в парке «Лосиный Остров» мальчика

Обновлено в 07:58
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Кортеж Додона опять попал в ДТП

Один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:28
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
ЖКХ

Ямальцам наглядно разъяснили, из чего складывается плата за мусор

Ямальцы уже получили первые квитанции, где вывоз твердых коммунальных отходов значится как коммунальная услуга.
Обновлено в 09:01
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Из-за дизентерии в московских детсадах могли возбудить дело

Следственный комитет мог возбудить уголовное дело по факту массового заражения детей дизентерией в московских детсадах.
Обновлено в 03:38
Политика

ЕСПЧ отклонил запрос Киева по задержанным в России морякам

Запрос Киева по поводу новых обеспечительных мер по делу об инциденте в Керченском проливе отказался удовлетворить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:16
Происшествия

Двух генералов МВД посадили за взятки

Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор генерал-лейтенанту и генерал-майору, а также капитану запаса внутренних войск МВД России, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток.
Обновлено в 10:25
Футбол

Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Шнуров ответил на обвинения Собчак о блокировке интервью с Матильдой

Обновлено в 03:36
Политика

Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда

Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.
Обновлено в 07:37
Космос

Рогозин опроверг проблемы при запуске спутника EgyptSat-A

Запуск ракеты «Союз» со спутником связи EgyptSat-A прошел успешно, никакой критической ситуации нет, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:25
Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Культура

Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»

Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Обновлено в 03:04
Политика

Захарова сообщила о планах США передать оппозиции в Венесуэле оружие

Захарова добавила, что США и их союзники намерены осуществить поставку вооружения в Венесуэлу несколькими партиями в начале марта "через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании".
Обновлено в 07:10
Политика

В Кремле объяснили снижение телерейтинга послания президента

В Кремле снижение рейтинга связали с развитием других платформ, где можно было посмотреть трансляцию, отметил Песков, комментируя данные компании Mediascope, согласно которым послание 2019 года в Москве посмотрело меньше телезрителей, чем в последние годы.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Иран взломал системы контроля американского беспилотника

Иранские военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили видео, которое передавал американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper.
Обновлено в 09:23
Политика

ЦИК Белоруссии: выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат

Обновлено в 09:23
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