Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жильяВедомости вчера в 07:12
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
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Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.
— Валентина Матвиенко, российский политикРБК вчера в 06:47
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Сенаторы в апреле внесут в ГД проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Российская газетавчера в 12:31
Комитет СФ в апреле внесет в Думу проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Независимая газетавчера в 07:00
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