Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жильяВедомости 07:12
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Читать в источнике
Оценить14
Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.
— Валентина Матвиенко, российский политикРБК 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет СФ в апреле внесет в Думу проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Независимая газета07:00
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы подал в отставку
Обновлено в 08:01
Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь
Россия поставила в известность Всемирную торговую организацию (ВТО) о готовности принять ответные меры в отношении импорта из Евросоюза из-за введения им квот на стальную продукцию.
Обновлено в 18:27
Общество
Британский отель открыл уроки йоги с лемурами
В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».
Обновлено в 13:50
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Футбол
Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы
Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).
Обновлено в 04:28
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Экономика
Биткоин растет более чем на 15%
Цена биткоина 2 апреля утром растет более чем на 15% на фоне возвращения на рынок крупных игроков, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:33
Автоспорт
Ферстаппен возглавил протокол первого дня тестов
Результаты первого дня тестов Пилот Команда Время Круги Шины 1. М.Ферстаппен Red Bull Racing 1:29.379 62 С3 2. М.Шумахер Ferrari +0.597 56 С5 3. Л.Норрис McLaren +1.421 22 С3 4. Р.Грожан Haas +1.503 42 С3 5. А.Элбон Toro Rosso +1.709 71 С3 6. Л.Хэмилтон Mercedes +1.777 77 С3 7. Д.Риккардо Renault +2.205 45 С4 8. Л.Стролл Racing Point +2.585 32 С3 9. К.Сайнс McLaren +2.679 32 С2 10.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в инстаграме
Ранее сообщалось, что британская королева сделала первый пост в инстаграме.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа
Сектора Газа и Израиль регулярно обмениваются воздушными ударами, войска еврейского государства в том числе отвечают на запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывчаткой.
Обновлено в 10:06
Политика
В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400
Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией российских систем С-400.
Обновлено в 16:24
Экономика
ФАС предложила отменить комиссии при снятии денег в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба предложила отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Обновлено в 07:26