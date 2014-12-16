Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жильяВедомости 07:12
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Читать в источнике
Оценить15
Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.
— Валентина Матвиенко, российский политикРБК 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет СФ в апреле внесет в Думу проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Независимая газета07:00
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:47, Ашберн
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).
Обновлено в 04:28
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
82-летний президент Алжира находился у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике.
Обновлено в 15:01
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила открытие собственного бара вечеринкой
Анна Седокова открыла собственный бар LA Story Shop Bar Lab, в честь чего организовала пышную вечеринку.
Обновлено в 05:16
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Кино
Семья Началовой прокомментировала идею съемок фильма о певице
Родители умершей в марте певицы Юлии Началовой отреагировали на инициативу снять фильм о ней, они отметили, что не давали на это прав, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Появилось видео взрыва в академии в Петербурге
Обновлено в 16:20
Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Влюбленная Алена Хмельницкая хвастается шпагатами «а-ля Волочкова»
Алена Хмельницкая сделала шпагат стоя. Точно такие позы любит принимать балерина Анастасия Волочкова.
Обновлено в 12:09
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Автоспорт
Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1»
Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.
Обновлено в 05:52
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Общество
Китайские полицейские начали тренировать первую клонированную собаку
Двухмесячный щенок по кличке Куньсюнь уже акклиматизировался, прижился на базе и показал себя человекоориентированным.
Обновлено 31 марта в 07:22
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских военных в Ираке
Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон считает Тегеран причастным к гибели более 600 американских солдат.
Обновлено в 17:02