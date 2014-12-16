ЦБ хочет запретить займы под залог жильяВедомости 07:12

Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.

Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Армия и оружие Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).

Политика Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.

Политика Президент Алжира ушел в отставку 82-летний президент Алжира находился у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике.

Политика В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

Шоу-бизнес Анна Седокова отметила открытие собственного бара вечеринкой Анна Седокова открыла собственный бар LA Story Shop Bar Lab, в честь чего организовала пышную вечеринку.

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Общество «Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Кино Семья Началовой прокомментировала идею съемок фильма о певице Родители умершей в марте певицы Юлии Началовой отреагировали на инициативу снять фильм о ней, они отметили, что не давали на это прав, сообщает Газета.ru.

Авто В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4 Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.

Политика Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Шоу-бизнес Влюбленная Алена Хмельницкая хвастается шпагатами «а-ля Волочкова» Алена Хмельницкая сделала шпагат стоя. Точно такие позы любит принимать балерина Анастасия Волочкова.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.

Политика Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.

Автоспорт Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1» Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Общество Китайские полицейские начали тренировать первую клонированную собаку Двухмесячный щенок по кличке Куньсюнь уже акклиматизировался, прижился на базе и показал себя человекоориентированным.

Авто Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.