Экономика
ЦБ запретит билеты «банка приколов»ТагилСити.ру вчера в 05:29
Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
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Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Авто
Mercedes-Benz Х-Klasse доступен в кредит на специальных условиях
Обновлено в 01:43
Политика
Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали
Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.
Обновлено в 02:56
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Энергетика
Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин
Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено 21 мая в 14:38
Наука
Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания
Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Доля овощей с нитратами в России увеличилась
Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.
Обновлено в 02:12
Общество
Строительство храма в екатеринбургском сквере отменено
Губернатор Свердловской области Евгений Куйввашев заявил, что продолжение строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга полностью исключено.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Мать бросила Меган Маркл в трудный момент
Обновлено в 03:56
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Вышел первый тизер сиквела «Притяжения» Фёдора Бондарчука
Во время Каннского кинорынка прошла презентация проектов студии Art Pictures Studio, в том числе и «Притяжения 2». Первая часть ленты Фёдора Бондарчука имела большой кассовый успех в России, а также была успешно продана во многие страны мира, в связи с чем сиквел вызывает повышенный интерес со стороны зарубежных дистрибьюторов.
Обновлено в 03:32
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Экономика
Темпы роста промышленности РФ в краткосрочной перспективе вернутся в интервал 1–2%
По нашим оценкам, темпы роста промпроизводства замедлятся до 1,1% в текущем году, а в 2020–2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3%–1,4% ежегодно.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Политика
Болтон призвал бросить вызов влиянию России в Арктике
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:41
Авто
Представлен самый мощный кроссовер Mercedes-Benz GLE
На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52