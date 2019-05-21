Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнотВедомости 05:34
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов». Соответствующую инициативу она озвучила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».
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Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Хоккей
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 00:20
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Экономика
Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей
Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Экономика
«КАМАЗ-Лизинг» выиграл в суде спор о льготе по налогу на имущество
Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла в Конституционном суде РФ спор о льготе по налогу на движимое имущество, купленное у взаимозависимых лиц.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%
Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Авто
Новый Porsche 718 Cayman GT4 был замечен на тестах без камуфляжа
Если вы думаете, что появление Porsche 718 Cayman GT4 без камуфляжа означает, что дебют новинки близок, то вы окажетесь правы.
Обновлено в 00:39
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Авто
Стартовали заказы на самый мощный Volkswagen Touareg
В Европе начали принимать предварительные заказы на самую производительную версию Volkswagen Touareg, которая оснащается дизельным двигателем V8.
Обновлено вчера в 08:14
Финансы
Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет
Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
Обновлено в 02:21
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве
Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.
Обновлено в 04:27
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Здоровье
В России зафиксирован рост заболеваемости раком на 23,7%
Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. По информации РБК, на данный момент на учёте стоит 3,76 млн больных раком.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
Рауф Арашуков ожидал, что Совет федерации прекратит его полномочия сенатора.
Обновлено в 12:18
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Футбол
Тренер «Челси» считает, что ворота в женском футболе нужно уменьшить
Тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз призвала уменьшить ворота в женском футболе.
Обновлено в 12:20
Политика
Главы МИД ОДКБ призвали НАТО наладить диалог
Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали коллег из НАТО создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Главный эпидемиолог призывает прививаться даже при бракосочетаниях
По мнению специалиста, необоснованный отвод от прививок следует приравнивать к отказу в предоставлении медицинской помощи.
Обновлено в 07:50
Футбол
АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.
Обновлено в 15:08
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50