Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Финансы
Банки отдали на усмотрение работодателей
В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка.
Обновлено в 18:09
Политика
Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии
Президент США Дональд Трамп посмотрит турнир по сумо вместе с премьер-министром Японии Абэ Синдзо во время своего визита с 25 по 28 мая в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
Обновлено в 19:26
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Футбол
Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено в 17:05
Автоспорт
«Мерседес» изменил ливрею на Гран-при Монако в память о Лауде
Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» модифицировала раскраску своих гоночных автомобилей на Гран-при Монако, чтобы почтить память скончавшегося на днях трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды.
Обновлено в 18:22
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео
Автомобилисты заметили пару уток, переходящих дорогу по зебре. Водители оказались вежливыми и пропускали пернатых пешеходов.
Обновлено в 18:35
Авто
Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России
Обновлено в 09:11
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Предполагаемые террористы заблокированы в доме во Владимирской области
В городе Кольчугино Владимирской области силовики проводят контртеррористическую операцию, в рамках которой в одном из частных домов заблокированы предполагаемые террористы.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено в 11:24
Политика
Стало известно, как Зеленский будет выстраивать отношения с Россией
Андрей Богдан, начальник администрации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о его политике в отношении России.
Обновлено в 02:12
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09