Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»

РБК08:07

В Госдуме предложили наказывать за изготовление сувенирных банкнот

Эхо Москвы14:30

В Госдуме готовы обсудить введение ответственности за выпуск «сувенирных» денег

Коммерсантъ08:39

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

Lenta.ru16:55

В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот

РИА Новости08:05

Экс-художник Гознака объяснил, почему банкоматы принимают билеты «банка приколов»

Говорит Москва10:47

Деньги, почти как настоящие

Российская газетавчера в 11:44
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Финансы

Банки отдали на усмотрение работодателей

В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка.
Обновлено в 18:09
Политика

Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии

Президент США Дональд Трамп посмотрит турнир по сумо вместе с премьер-министром Японии Абэ Синдзо во время своего визита с 25 по 28 мая в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
Обновлено в 19:26
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Футбол

Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено в 17:05
Автоспорт

«Мерседес» изменил ливрею на Гран-при Монако в память о Лауде

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» модифицировала раскраску своих гоночных автомобилей на Гран-при Монако, чтобы почтить память скончавшегося на днях трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды.
Обновлено в 18:22
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Общество

Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд

Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58
Общество

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

Обновлено в 09:13
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы

Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Наука

Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео

Автомобилисты заметили пару уток, переходящих дорогу по зебре. Водители оказались вежливыми и пропускали пернатых пешеходов.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков

Обновлено в 22:11
Авто

Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России

Обновлено в 09:11
Политика

Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании

В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Суд начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:18
Происшествия

Предполагаемые террористы заблокированы в доме во Владимирской области

В городе Кольчугино Владимирской области силовики проводят контртеррористическую операцию, в рамках которой в одном из частных домов заблокированы предполагаемые террористы.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено в 16:33
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено в 11:24
Политика

Стало известно, как Зеленский будет выстраивать отношения с Россией

Андрей Богдан, начальник администрации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о его политике в отношении России.
Обновлено в 02:12
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Экономика

На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей

Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
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